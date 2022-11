Giudice Sportivo / Karol Linetty ha raggiunto le cinque ammonizioni in campionato ed è stato squalificato per una giornata

Karol Linetty non ci sarà domenica al Dall’Ara: il centrocampista polacco contro il Milan ha ricevuto il quinto cartellino giallo del campionato ed è stato quindi squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo. Sarà l’unico calciatore a dover saltare per squalifica Bologna-Torino. Dovrà invece fare attenzione a non ricevere cartellino gialli Alessandro Buongiorno, che è ora entrato in diffida. Dopo la partita contro il Milan, il Giudice, Gerardo Mastrandrea, ha inoltre deciso di punire il Torino con una multa di 5.000 “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, per tutto il secondo tempo della gara, la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero”.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 12a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Nikolaou (Spezia), Dawidowicz (Verona), Lauriente (Sassuolo)

Calciatori non espulsi

Una giornata: Ceccherini, Hien (Verona), Linetty (Torino), S. Milinkovic-Savic (Lazio), Verre (Sampdoria)