Il tecnico dovrà pagare anche un’ammenda di 5.000 euro ma il Giudice Sportivo lo ha fermato per una sola giornata di campionato

Ivan Juric è stato squalificato per una sola giornata dopo il cartellino rosso ricevuto per proteste contro il Milan. In casa Torino il timore era che lo stop per l’allenatore croato fosse più lungo, il Giudice Sportivo ha invece deciso di punire l’allenatore con un turno di stop e un’ammenda di 5.000 euro.