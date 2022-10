L’ultima udienza si è tenuta il 18 ottobre 2022 e ancora una volta le richieste della Juventus sono state respinte

Anche l’ultimo ricorso della Juventus per la sentenza su Calciopoli e l’assegnazione dello scudetto del 2006 all’Inter è stata respinta. Dopo l’udienza dello scorso 18 ottobre, il Tar del Lazio si è ora espresso definendo inammissibile il ricorso presentato dalla società bianconera. Non è un momento felice per la Juventus che ora ha incassato anche quest’altra sconfitta in ambito giudiziario.