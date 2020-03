Lutto nel mondo del calcio: addio a Peirò. Giocò anche nel Torino

Si è spento a 84 anni l’ex attaccante di Torino, Inter, Roma e Atletico Madrid Joaquin Peirò: ai granata giocò dal 1962 al ’64

E’ morto nella sua Madrid, a 84 anni, Joaquin Peirò, attaccante della Grande Inter di Helenio Herrera ma anche del Torino. In granata giocò dal 1962 al 1964, mettendo a segno 10 gol in 46 presenze. In carriera ha indossato anche le maglie dell’Atletico Madrid e della Roma, oltre che della Nazionale spagnola. Appesi gli scarpini al chiodo, aveva intrapreso una carriera da allenatore, portata avanti fino al 2004, data di chiusura della sua avventura al Real Murcia.