Lorenzo Sonego, tennista torinese tifoso del Toro, è pronto ad affrontare le Olimpiadi di Tokyo con la mascherina del club granata

Con le Olimpiadi di Tokyo in procinto di cominciare, il tennista torinese Lorenzo Sonego si prepara al meglio per rappresentare l’Italia, assieme ai colleghi Matteo Berrettini, Fabio Fognini, e Lorenzo Musetti. Nel tem azzurro, è pronto a rendersi protagonista e per farlo avrà bisogno del sostegno di tutti e di un pizzico di fortuna. Con sè, avrà infatti l’amuleto che spesso lo accompagna durante gare e competizioni: la mascherina della sua squadr del cuore. Da grande tifoso granata, Sonego porterà con sè un po’ di Toro anche a Tokyo, secondo qunto comunciato al TG3: “Giocherò con la mascherina del Toro che mi ha sempre portato fortuna. Peccato non ci sia il pubblico a Tokyo“. E sulle aspettative: “Mi piacerebbe portare a casa una medaglia, anche perchè alle Olimpiadi si gioca per la propria nazione“. Tra poco più di una settimana servirà più che mai mettere in campo il cuore Toro al giovane tennista.