Gianluca Rocchi è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B: sostituirà Rizzoli. Trentalange: “Rappresenta il nuovo”

Sarà Gianluca Rocchi, il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B, in sostituzione di Nicola Rizzoli. Il presidente dell’AIA Trentalange ha così spiegato la scelta: “Di me non ho mai detto di rappresentare il nuovo, ma di essere l’esperienza che porta al nuovo. Ecco, pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dobbiamo imparare a fare strada ai giovani e costruire il miglior sistema arbitrale al mondo, senza protagonismi, senza pensare di essere i più bravi o perfetti”. Rocchi si era ritirato ad agosto 2020. Il Torino, con lui, ha avuto precedenti celebri: su tutti il derby nel quale convalidò un gol di Trezeguet in netto fuorigioco e quello nel quale mostrò il rosso a Glik per un fallo su Giaccherini.