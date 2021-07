Quasi tutti i presidenti di serie A si sono ritrovati per passare una serata insieme in un hotel nel centro di Milano

Ieri sera i presidenti dei club di serie A si sono ritrovati a cena in un noto albergo nel centro di Milano. Gli unici assenti erano i presidenti della Roma e del Bologna. Presente anche il presidente del Toro Urbano Cairo che avrebbe raggiunto i suoi colleghi intorno alle 21. I rumors a inizio serata erano quelli di una riunione informale e di un possibile golpe ai vertici della Lega serie A, con la richiesta di far saltare il presidente Del Pino e l’amministratore delegato De Siervo dai rispettivi ruoli. Dopo l’incontro nessun presidente ha voluto rilasciare dichiarazioni. La versione ufficiale che si è voluto far filtrare è stata quella di una serata tra amici per scambiare quattro chiacchiere.