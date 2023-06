L’ex direttore sportivo di Roma e Torino ha perso la causa: adesso deve restituire 5 milioni di euro al club giallorosso

Piove sul bagnato per Gianluca Petrachi. La storia con la Roma, si è infatti conclusa nel peggior modo possibile: Petrachi deve restiturire 5 milioni di euro alla Roma. Dopo l’esperienza al Torino, era andato alla Roma, dove però era stato licenziato per giusta causa. Inizialmente, a causa dell’interruziuone del rapporto, gli erano stati dati 5 milioni. La società giallorossa però, ha fatto causa contro questa sentenza di primo grado e ha vinto. Queste le sue dichiarazioni: “Mi sono solo difeso, dovrò capire le cause del ribaltamento. Andremo in cassazione”.