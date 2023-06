Il Presidente Urbano Cairo è stato convocato per la chiusura del programma di Giletti e i riferimenti alla strage del 1993

Come tiporta Il Fatto Quotidiano, i PM di Firenze Luca Tescaroli e Luca Turco, che si occupano di i indagini sui “mandanti esterni” delle stragi del ’93, hanno convocato Urbano Cairo per comprendere meglio le ragioni dello stop di Non è l’Arena. Il motivo risiede nelle puntate che sarebbero dovute andare in onda, incentrate sull’inchiesta di Firenze proprio sulle stragi, che vedevano indagati Berlusconi e Dell’Utri. Con il pssaggio a miglior vita del primo, il focus si è spostato nella sua totalità sul secondo.

La vicenda tra Giletti, i PM e Cairo

Giletti, in qualità di persona informata dei fatti, era stato convocato dalla Procura di Firenze a causa delle ospitate dell’ex fiancheggiatore dei boss Graviano, Salvatore Baiardo. “Io ho pensato che non sarebbe comunque andata avanti e tanto valeva chiuderla così, una scelta con una motivazione soltanto editoriale, totalmente nostra senza ingerenze da parte di nessuno“, aveva commentato il presidente granata al Festival della TV di Dogliani.