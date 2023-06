I pacchetti disponibili non sono stati assegnati, le offerte sono basse: c’è l’ipotesi di un canale della Lega

Per quanto rigarda il prossimo ciclo di diritti sportivi della Lega Serie A, quello che parte dal 2024, regna l’incertezza. L’assemblea infatti non ha assegnato nessuno dei 24 pacchetti disponibili: le offerte sono troppo basse. Iniziano quindi le trattative private con Sky, Dazn e Mediaset (per una partita a giornata in chiaro). Il 26 giugno ci sarà una discussione con i tre broadcaster e il 27 una nuova riunione. L’obiettivo della Lega, è quello di guadagnare 1,15 miliardi di euro. 200 milioni in più rispetto all’attuale triennio, che è costato 927,5 milioni di euro.

Le escluse e l’ipotesi canale della Lega

In questa corsa due emittenti si sono tirate indietro: Rai e Amazon. Quindi il 26 Sky, Dazn e Mediaset tratteranno per aggiudicarsi i pacchetti. Se non ci riusciranno, il giorno dopo in assemblea, entrerà nel vivo la discussione per la creazione di un canale della Lega. Quest’ultima, con 6 soggetti diversi, sarebbe una rivoluzione.