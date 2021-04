Dopo la lettera dei sette club che hanno chiesto le dimissioni di Dal Pino, il presidente del Torino Urbano Cairo ha scelto di difenderlo

Non il migliore dei periodi per il numero uno della Serie A Paolo Dal Pino, sotto attacco da parte di sette club della massima Serie italiana (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona) che hanno chiesto le sue dimissioni attraverso una lettera. Tra i club che invece si sono esposti a favore del presidente della Lega c’è il Torino. Il patron granata Urbano Cairo ha infatti espresso la propria in sua difesa: “Dal Pino ha operato bene, ha avuto l’idea brillante di immaginare l’operazione con i fondi, che io spero possa essere ripresa a breve. Un’operazione, peraltro, che tutte e 20 le società hanno votato più volte, all’unanimità. Quindi è evidente che la mia valutazione su Dal Pino è positiva, e infatti l’ho votato all’ultima tornata elettorale“. Queste, le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Cairo: “Dissi a Dal Pino che avrebeb avuto problemi sul metodo della candidatura”

Ancora Cairo su Dal Pino: “Ha cercato di gestire in maniera molto intelligente le situazioni, anche di conflitto, che ci potevano essere in Lega. È una persona seria, per bene che ha fatto un gran lavoro, impegnandosi moltissimo, per spirito di servizio e di passione. Quando venne proposto nel gennaio dello scorso anno, io non lo votai e glielo dissi, spiegandogli che lo stimavo ma non condividevo il metodo della candidatura. Gli annunciai anche che avrebbe avuto problemi con chi lo proponeva, certo non con me“.

Serie A, la lettera contro Dal Pino inviata dai sette club

Pieno supporto dal patron granata, a differenza di diversi altri presidenti di Serie A che, come anticipato dal Sole 24 Ore, hanno dato vita ad una forte presa di posizione contro l’operato dell’attuale presidente di Serie A:

“Le diverse contestazioni da loro sollevate sull’operato di Dal Pino hanno comportato la nostra ferma ed improrogabile necessità di manifestarle la nostra irrevocabile sfiducia alla carica da Lei rivestita e alla conduzione e gestione della Lega. Auspichiamo che, in tale contesto, tutto quanto sopra venga da Lei adeguatamente valutato al fine di trarne le doverose conseguenze. L’auspicio è che la Lega possa, a questo punto, proseguire con diversa guida e con nuove visione condivise, nell’interesse esclusivo della stessa e dei nostri singoli club”, concludono i club nella missiva“.