Passi in avanti sul fronte stadi per la Serie A: dal 1° marzo si passa nuovamente dal 50% al 75% di capienza

Buone notizie per il mondo dello sport, che ha dovuto gestire una fase regressiva a causa di un nuovo aumento dei contagi da Covid. Dal 1° marzo infatti aumenterà la capienza negli stadi e nei palazzetti. Il primo step prevede infatti che si passi al 75% per i primi e il 60% per i secondi. La riapertura deve essere fatta gradualmente secondo quanto indicato dagli organi competenti, per evitare ulteriori ricadute. Il Ministro della Salute Roberto Speranza e la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali si sono perciò messi al lavoro secondo quanto riportato da Gazzetta.it, per trovare una linea comune che porti ad un ritorno definitivo alla normalità, in concomitanza agli altri ambiti. L’obiettivo resta quello di tornare al 100% di capienza in primavera.