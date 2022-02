Franco Lerda, oggi allenatore della Pro Vercelli, è stato squalificato fino al 28 aprile per un insulto razzista a un calciatore avversario

Oltre 2 mesi di squalifica: è questa la pena decisa dal Giudice Sportivo di serie C per Franco Lerda. L’ex allenatore del Torino, oggi alla guida della Pro Vercelli, è stato fermato fino al 28 aprile per un insulto razzista rivolto a un calciatore avversario durante la partita contro il Renate. “SQUALIFICA A TUTTO IL 28 APRILE 2022 LERDA FRANCO (PRO VERCELLI) per avere, al 35°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli dell’artt. 13, 2 comma, e 28, 1 e 3 comma, C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed, r. c.c.)” si legge nel comunicato del Giudice Sportivo.