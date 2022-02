L’annuncio di Vladimir Putin nella notte: la Russia ha iniziato l’attacco militare, su larga scala, contro l’Ucraina

L’annuncio di Vladimir Putin è arrivato nella notte tra mercoledì e giovedì: la Russia ha iniziato l’attacco militare contro l’Ucraina. Prima dell’alba – alle 4 in Italia -, il presidente russo è apparso in tv per annunciare l’inizio dell’operazione militare attesa da giorni. Poco dopo, in Ucraina, sono avvenute le prime esplosioni, segnalate anche nella capitale, Kiev. Il Ministero degli Esteri ucraino ha fatto sapere che si tratta di un’invasione su larga scala, perché non coinvolge solamente le regioni più a est del paese, controllate dai separatisti filorussi.