Alla domanda sulla guerra tra Ucraina e Russia, Mihajlovic si commuove e lascia la conferenza stampa del Bologna

C’è chi la guerra l’ha vissuta sulla propria pelle e in un momento come questo, con un nuovo conflitto che si è aperto all’orizzonte tra Ucraina e Russia, è incapace di trattenersi. Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa di presentazione di Salernitata-Bologna, ha detto la sua riportando alla luce episodi legati al suo passato, e con essi è tornato anche il dolore, quello vero. “Quello che mi ha dato fastidioe che spero non succeda qua, è che quando c’è una novità, una guerra,è una notizia e diventa la prima nei telegiornali. Dopo due giorni diventa la seconda, dopo due settimane la terza e dopo un mese non se ne parla più. Non deve essere così, la gente si abitua non deve essere così. Tutti dobbiamo dare un contributo e cercare di ragionare. Bisogna sperare che questa cosa finisca il prima possibile. È una cosa più grande di tutti noi…“, queste le parole del tecnico rossoblù, interrottosi poi commosso prima di lasciare la conferenza stampa.