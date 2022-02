Fifa e Uefa escludono la Russia da spareggi per i Mondiali e i club dalle competizioni europee

Ora è ufficiale: la Russia non avrà la possibilità di giocare gli spareggi per il Mondiale. La Fifa ha infatti escluso la Nazionale, che non avrà così modo di provare a conquistare un posto per la manifestazione in programma in Qatar. Allo stesso modo la Uefa ha escluso i club russi dalle Coppe. La Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia il 24 marzo ma come noto la Federazione aveva manifestato l’intenzione di non giocare la gara, annunciando che non si sarebbe presentata. “Il calcio è unito pienamente solidale con gli ucraini. I presidenti di Fifa e Uefa sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli”, si legge nel comunicato dell’Uefa. Una notizia diffusa anche via social: