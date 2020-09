Serie A, le parole del Ministro Vincenzo Spadafora sulla questione degli eventi sportivi e del parziale ritorno del pubblico

Proseguono i lavori sul fronte eventi sportivi. L’emergenza Covid, che ha imposto l’assenza di pubblico alle ultime competizioni svolte, sembrerebbe essere stata scongiurata. C’è infatti stata una piccola apertura da parte del Governo per quanto riguarda il mondo dello sport. Il Ministro Vincenzo Spadafora ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo, confermando l’intenzione di riaprire al pubblico gli eventi sportivi outdoor: “Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione. ma desidero sin da subito ringraziare il Ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico

scientifico per aver tempestivamente programmato l’audizione che

ho richiesto.”, queste le prime dichiarazioni secondo quanto riportato dall’ANSA.

Spadafora: “Al più preso l’applicazione di quanto deciso”

“Dal confronto con i rappresentanti dei miei uffici, sono emerse le condizioni per un ulteriore approfondimento delle questioni riguardanti il mondo sportivo e per la condivisione del nostro punto di vista in merito

all’esigenza di non differenziare tra eventi culturali ed eventi sportivi.“continua Spadafora. “Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle Finali degli Internazionali di tennis, potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere: un primo, ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalita’ nello sport. Auspico il piu’ rapido compimento di tutte le azioni necessarie per rendere immediatamente applicabile quanto deciso.“