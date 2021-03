Il quotidiano inglese ha attaccato duramente il presidente della Juve Agnelli dopo l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League

La Juventus ieri sera è stata eliminata dalla Champions League dal Porto. Una sconfitta molto amara per il club bianconero. Oggi il quotidiano “The Independent” sulle sue pagine ha attaccato duramente il presidente della Juventus Andrea Agnelli che in questi giorni insieme all’ECA sta cercando di adottare delle riforme per provare ad apportare delle modifiche per quanto riguarda la Champions League e le coppe europee. Queste sono le parole scritte dal quotidiano britannico: “Se Andrea Agnelli vuole riordinare il calcio europeo per far sì che il suo club non perda così tanto, forse dovrebbe iniziare con il gioco e dovrebbe lavorare sulla costruzione di una squadra adeguata. La Juve è un pasticcio disfunzionale e gonfio, uscito dalla Champions in una di quelle gloriose serate di giustizia poetica che lo sport sa offrire”.

L’attacco all’operato di Agnelli

The Independent ha poi continuato criticando il lavoro svolto da Andrea Agnelli, in questi anni al comando della Juventus. Questo il testo:“Sono passati rapidamente da uno dei club meglio gestiti d’Europa a uno dei peggiori esempi di eredità, incapaci di raggiungere la Champions e così disperati da cambiarla. Il presidente della Juventus ha messo in giro alcune idee terribili di recente, tra cui il suggerimento che i club di Champions League non dovrebbero comprare gli uni dagli altri, ma è possibile che una delle sue peggiori idee sia stata quella di comprare Cristiano Ronaldo. La Juventus ha dominato in Italia ma è sempre uscita dalla Champions, ha due Coppe come quelle che ha il Porto che Agnelli vorrebbe fare fuori dalle Coppe.”