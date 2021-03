Il comunicato ufficiale della COMNEBOL: sospese le partite di qualificazione a Qatar 2022. Lyanco, Sanabria e Rincon resteranno col Torino

Lyanco, Antonio Sanabria, Tomas Rincon, ma anche Erick Ferigra, non prenderanno parte alle partite delle rispettive Nazionali nella sosta di marzo. La COMNEBOL ha infatti deciso di sospendere tutte le sfide di qualificazione a Qatar 2022. Di seguito il comunicato: “Il consiglio della CONMEBOL – si legge – ha deciso di sospendere la doppia data delle Qualificazioni per il Qatar 2022 prevista per marzo. La decisione è dovuta all’impossibilità di avere tempestivamente tutti i giocatori sudamericani”.