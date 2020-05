Prestito garantito dallo Stato: anche il Torino potrebbe richiederlo - Toro.it

Milano Finanza rivela che alcuni club di serie A sarebbero interessati a richiedere i prestiti garantiti dallo Stato: tra questi potrebbe esserci il Torino

Anche il mondo del calcio guarda con interesse ai prestiti per le aziende garantiti dallo Stato: lo rivela Milano Finanza. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano economico, tra le società interessate a richiedere questi prestiti ci sarebbero certamente il Genoa e l’Udinese, ma starebbero valutando questa ipotesi anche il Torino e il Bologna. Altri club, come ad esempio la Juventus e il Brescia, non sarebbe invece per nulla interessati a questa ipotesi, mentre Milan e Inter non rientrerebbero nei parametri necessari per ricevere i prestiti. Sono solo otto le squadre di serie A che rispettano tutti i sei parametri richiesti per accedere ai fondi, altro quattro ne rispetterebbero invece solamente cinque.