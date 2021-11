Le parole dell’ex CT azzurro Gian Piero Ventura in vista di Irlanda del Nord-Italia, match fondamentale la qualificazione al Mondiale

Mondiali sì, Mondiali no: stasera è il momento della verità. Dopo il pareggio rimediato contro la Svizzera, l’Italia si giocherà infatti la possibilità di qualificarsi in modo diretto, senza dover passare dai play-off di marzo. Per farlo però dovrà battere l’Irlanda del Nord o pareggiare e sperare che la Svizzera perda. Un’altra possibilità, in caso di vittoria anche della sua precedente avversaria è che lo scarto di quest’ultima sia di due gol rispetto agli Azzurri. La terzo opzione, che riguarda la sconfitta degli uomini di Mancini, è prevista nel caso in cui la Svizzera perda con uno scarto maggiore di due reti rispetto ad essi. Il quotidiano LaStampa ha scelto di chiedere un parere all’ex CT azzurro Gian Piero Ventura, che ha annunaicto il proprio ritiro di recente. “Ai Mondiali ci andiamo di sicuro. A MAncini posso soltanto fare un grande in bocca al lupo“, questa l’opinione dell’ex allenatore del Toro.