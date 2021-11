Il giornalismo piange Giampiero Galeazzi: l’ex campione di canottaggio e giornalista sportivo della Rai aveva 75 anni

Il mondo del giornalismo sportivo si prepara all’addio per Giampiero Galeazzi, ex giornalista della Rai venuto a mancare questa mattina all’età di settantacinque anni. Campione di canottaggio nel campionato italiano del singolo nel 1967 e cronista, era malato da tempo di diabete, contro il quale ha combattuto fino all’ultimo. Dalle partite di Serie A degli anni Ottanta a 90esimo minuto, passando per Notti Mondiali e Notti Europee: tante le trasmissioni alle quali ha cotribuito e durante le quali è riuscito a lasciare il segno.