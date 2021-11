La novità di Dazn: stop ai due dispositivi per ogni abbonamento. Ecco che cosa cambia per gli abbonati

Manca l’ufficialità, ma è solo questione di tempo. DAZN ha scelto di togliere la possibilità di accedere ai contenuti streaming con lo stesso account su due dispositivi diversi e non collegati alla stessa rete. L’indiscrezione, non smentita, è del Sole 24 Ore, che spiega l’entità della restrizione per gli abbonati: due persone non residenti nella stessa abitazione non potranno usufruire dei contenuti, con la stessa utenza, da due dispositivi diversi. Una svolta importante, per la piattaforma che da questa stagione trasmette tutte e dieci le partite di ogni turno della Serie A, di cui sette in esclusiva. L’obiettivo, secondo l’articolo del Sole, è contrastare gli usi illeciti degli account. Un’indagine interna di DAZN, infatti, avrebbe riscontrato un utilizzo fraudolento del doppio accesso con un unico account nel 20% dei casi. Presto arriverà la comunicazione ufficiale agli abbonati, che avranno 30 giorni per procedere con l’eventuale recesso.