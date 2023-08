Intorno alle 13, la polizia ha trovato un Suv parcheggiato in piazza Carignano, in pieno zona pedonale. Po è arrivato Zima…

David Zima se la cava certamente meglio con le regole del calcio che con quelle del codice della strada. La prova la si è avuta oggi pomeriggio: intorno a ora di pranzo, la polizia ha individuato un Suv nero con targa straniera parcheggiato in piena piazza Carignano, area pedonale in pieno centro città a Torino, di fronte a Palazzo Carignano (la sede del primo Parlamento italiano) e a pochi passi sia da Piazza Castello che dal Museo Egizio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per capire come mai ci fosse un macchinone del genere abbandonato in quel punto della città. Il mistero si è risolto intorno alle 13 quando è spuntato il proprietario del Suv: David Zima. Il difensore si è scusato con i vigili spiegando, come riporta La Stampa, di non sapere che fosse vietato parcheggiare in quella zona. Poi è stato multato e ha pagato immediatamente l’ammenda da 119 euro (la sanzione sarebbe stata di 170 euro ma è stata ridotta perché pagata subito).