Urbano Cairo investe nel campionato arabo. Come riportato da Calcio e Finanza, infatti, La7 trasmetterà la Saudi Pro League: Urbano Cairo si è aggiudicato i diritti per la trasmissione di due partite in chiaro per ogni turno di campionato. Sembra che l’accordo sia stato trovato per metà stagione ad una cifra di circa 30 mila euro. Lo scorso anno i diritti erano di Sportitalia che, sempre secondo Calcio e Finanza, avrebbe scelto di non andare oltre ad una certa cifra.