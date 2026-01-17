Toro.it

Lutto in casa Fiorentina e nel mondo del calcio: a 76 è morto Rocco Commisso

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rocco Commisso, patron della Fiorentina. Il presidente della Viola si è spento nella notte italiana a 76 anni.  A darne l’annuncio è stato il club viola con un comunicato.

Il messaggio di cordoglio del Torino

In seguito il messaggio di cordoglio da parte del Torino e del Presidente Cairo.

“Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Commisso nel ricordo di Rocco Commisso, lungimirante imprenditore, orgoglioso Presidente della Fiorentina, appassionato uomo di sport.


Alla moglie, signora Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, a tutti i parenti e ai tantissimi amici, all’Associazione Calcio Fiorentina e al mondo Viola il profondo cordoglio e il forte abbraccio del Torino e della famiglia granata.

17-01-2026

granata13
20 minuti fa

Amarezza e dispiacere..r.i.p Rocco.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
34 minuti fa

Un vero presidente, ha investito, ha creato, è cresciuto, qualcosa ogni tanto avrà sbagliato, ma non era un approfittare, spiace per la Fiore, condoglianze alla famiglia.

Berggreen
51 minuti fa

Sinceramente mi dispiace, può aver sbagliato a volte anche lui,ma metteva passione e coraggio in ciò che faceva. R. I.P. e condoglianze alla sua famiglia.

Last edited 50 minuti fa by Berggreen

