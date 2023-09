La Fifa ha diffuso il report relativo alle operazioni della finestra estiva di calciomercato: ecco quanto hanno incassato i procuratori

Un’altra sessione di calciomercato è giunta al termine e come ogni anno la Fifa ha stilato il Report relativo alle spese: la Premier League si è confermata regina degli affari del calcio europeo per esborsi relativi ai trasferimenti, che hanno toccato quasi i 2 miliardi di euro. Sono stati ben 449 i giocatori approdati in Inghilterra in estate, mentre 514 hanno lasciato il campionato inglese per giocare in altri paesi. La Germania, invece, è al primo posto per guadagni ricavati dalle uscite dei calciatori, per una cifra di circa 1 miliardo di euro. Un dato che entra ufficialmente nella storia: mai era successo che i club di un unico campionato guadagnassero una cifra simile in un’unica finestra di mercato. L’Arabia Saudita si posiziona invece in seconda posizione per spese, con un totale di 817,8 milioni di euro. Gradino più basso del podio per la Francia, con 803,2 milioni di euro, seguita da Italia e Spagna, che hanno speso rispettivamente 664,2 e 378,9 milioni di euro.

Gli incassi dei procuratori

Un dato che salta all’occhio è quello relativo al guadagno dei procuratori: nel 2023, infatti, il loro guadagno è salito a 651 milioni di euro, di cui 178,9 pagati dai club che hanno ceduto i calciatori e 472,1 dai club che li hanno acquistati. Sono poi escluse dal totale le cifre pattuite dai rappresentanti degli atleti, ovvero coloro che si occupano di seguire i giocatori durante la firma dei contratti ma che non prendono parte alle trattative con i club. Conti alla mano, se si considerano i 494,5 milioni guadagnati dai procuratori durante la sessione estiva del 2022, si può facilmente notare un incremento del 38,8% relativo ai guadagni.