Calciomercato Torino / Quasi 30 milioni investiti dai granata tra riscatti e acquisti in questa sessione

Mercato finito ed è quindi tempo di fare i conti in tasca al Torino. Tanti i cambiamenti che hanno coinvolto il club granata nei diversi settori di campo: tra addii, conferme e nuovi arrivi, è un Toro con diversi volti nuovi quello a cui Juric potrà affidarsi dalla terza giornata di campionato. Quanto ha speso il club in questa sessione di mercato? Tra riscatti e nuovi arrivi, ecco le cifre, giocatore per giocatore.

Il ritorno di Vlasic e Lazaro

C’è chi come Radonjic è stato riscattato: il serbo è quindi da considerarsi come un acquisto. La cifra? 1,7 milioni. C’è poi invece chi è tornato dopo una piccola pausa: da Vlasic, per 12,8 milioni, a Lazaro, per 4. Infine, è il turno dei volti nuovi approdati in granata a titolo definitivo: apriamo con Bellanova, arrivato dal Cagliari per 7 milioni, seguito da Tameze, preso dal Verona per 2,8, e Haveri, arrivato dal Rimini per 300.000 euro, chiudendo con Zapata. Si tratta in realtà di un prestito: il riscatto diventerà obbligatorio a determinate condizioni. Se si concretizzerà, la spesa (non subito, ma fra qualche mese) salirà di 10 milioni, compresi i bonus: ma la cifra non è da considerarsi spesa in questa sessione.

Toro, il totale delle spese fa crescere le aspettative

Diversi acquisti effettuati dai granata che, escludendo i prestiti, sono costati circa 35,6 milioni. Una cifra che vede Vlasic detenere il titolo di acquisto più costoso di questa sessione e Haveri, già mandato in prestito, di più economico.