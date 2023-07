Il calciomercato del Torino FC dell’estate 2023: servono acquisti per completare la squadra a disposizione di Ivan Juric

Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk non sono stati riscattati e il Torino è ancora alla ricerca dei trequartisti per la nuova stagione. Sia il croato che il russo sono però ancora degli obiettivi di mercato della squadra granata e Davide Vagnati vorrebbe riportarli sotto la Mole. Il dt, dopo aver preso Popa e Bellanova, è alla ricerca di due trequartisti e anche due nuovi esterni, oltre che di un centrocampista (è praticamente chiusa la trattativa per Tameze). Sul fronte uscita da monitorare le situazioni riguardanti Ricci e Schuurs, ma a lasciare Torino sarà anche Singo, che è corteggiato dal Milan.

Calciomercato Torino estate 2023: trattative, acquisti e cessioni

ARRIVI

Acquisti: Ilkhan (c, Sampdoria), Kone (c, Frosinone), Verdi (a, Verona), Warming (a, Darmstadt).

Fine prestito: Akhalaia (a, Virton), Celesia (d, Potenza), Horvath (c, Debrecen)

Trattative: Brazhko (c, Dinamo Kiev), Doig (d, Verona), Mazzocchi (d, Salernitana), Messias (a, Milan), Miranchuk (a, Atalanta), Tameze (c, Verona), Pereyra (c, svincolato), Praet (c, Leicester), Vlasic (a, West Ham).

PARTENZE

Cessioni: Adopo (c, svincolato), Aina (d, svincolato), Caccavo (a, Pergolettese – pres.), Haveri (d, Ascoli – pres.), Izzo (d, Monza – def), Passador (p, Rimini – pres.), Rauti (a, SudTirol – def.), Savini (c, Novara – pres.), Warming (a, Bronn – def.).

Fine prestito: Gravillon (d, Reims), Lazaro (d, Inter), Miranchuk (a, Atalanta), Vlasic (a, West Ham).

Trattative: Bayeye (d, Catanzaro), Schuurs (d, Crystal Palace, Liverpool, West Ham), Kone (c, Como, Frosinone), Ricci (c, Lazio), Singo (d, Milan), Verdi (a, Como, Verona).

ROSA ATTUALE

Portieri: Luca Gemello, Vanja Milinkovic-Savic, Mihai Popa.

Difensori: Brian Bayeye, Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji, Ricardo Rodriguez, Perr Schuurs, Wilfried Singo, Mergim Vojvoda, David Zima

Centrocampisti: Ben Kone, Gvidas Gineitis, Karol Linetty, Samuele Ricci, Emirahn Ilkan, Ivan Ilic.

Attaccanti: Yann Karamoh, Pietro Pellegri, Demba Seck, Nemanja Radonjic, Antonio Sanabria, Simone Verdi.

Allenatore: Ivan Juric.

Altri giocatori: Berisha, Fiorenza, Horvath.