Il Genoa ha messo gli occhi su Pietro Pellegri in queste ultime ore di calciomercato: contatti in corso con il Toro

Il Genoa è alla ricerca di un attaccante in queste ultime ore di calciomercato. La società rossoblù sembra aver messo gli occhi su Pietro Pellegri e in questi minuti ci sono stati dei contatti tra i due club. Da capire se il Toro vorrà trattenerlo visto l’infortunio di Tonny Sanabria, per cui al momento non sono chiari i tempi di recupero. Al momento l’ex Monaco sarebbe comunque l’alternativa a Duvan Zapata, ultimo colpo messo a segno da Vagnati.