Operazioni e ufficialità dell’1 settembre 2023, ultima giornata di calciomercato: alle 20 la chiusura

Dopo tre lunghi mesi, oggi si conclude la sessione estiva di calciomercato. Una sessione in grado di regalare tantissimi colpi a sorpresa, altrettante trattative scoppiettanti, e che ha visto affermarsi come potenza anche il campionato arabo. Nelle ultime ore, con l’obiettivo di completare tutte le squadre, è possibile vedere diverse accelerate. Ecco ora per ora le trattative e le ufficialità dell’ultimo giorno di calciomercato.

Calciomercato, ultimissime: ufficialità e trattative

ore 11:56 Il Genoa ha ceduto Mattia Aramu al Bari. Il centrocampista ex Venezia ha firmato il proprio contratto con i pugliesi.

ore 11:23 Il Milan, che nelle ultime ore aveva mostrato interesse per Sanabria, ha fatto un’offerta al Leicester per il prestito di Daka. I rossoneri hanno formalizzato un’offerta da 2 milioni di euro agli inglesi e 1.8 al giocatore, ma il nodo in questo momento rimane il tempo per quanto riguarda gli aspetti burocratici.

ore 11:19 La Juventus, con un comunicato ufficiale, ha salutato Leonardo Bonucci, che è un nuovo giocatore dell’Union Berlino.

ore 11:00 Torino, riaperti i contatti con il Leicester per il ritorno di Praet. Il belga gradirebbe tornare in Piemonte, ma Enzo Maresca, nuovo allenatore degli inglesi, non vorrebbe privarsi di lui.

ore 10:38 Napoli, Lozano è atterrato in Olanda. Il messicano è pronto a diventare nuovamente un giocatore del PSV Eindhoven, squadra da cui gli azzurri lo avevano prelevato.

ore 10:30 Il Torino ha rifiutato una proposta dal Fenerbahce per Vojvoda. Vagnati considera troppo poco il tempo per poter trovare un sostituto, dunque il kosovaro rimarrà sotto la guida di Juric.

ore 10:20 Frosinone, ufficiale l’arrivo di Reinier. Il brasiliano arriva in prestito secco dal Real Madrid, che lo aveva pagato 30 milioni alcuni anni fa.

ore 9:48 Il Milan, alla ricerca del vice Giroud, continua i contatti con il Leicester per Daka. Intanto, i rossoneri hanno fatto un sondaggio al Torino per Sanabria.

ore 9:39 Il Bologna ci prova per Luis Muriel. Il colombiano ha aperto al trasferimento, e la situazione si evolverà in queste ore.

ore 9:15 L’Inter ha preso Davy Klaassen dall’Ajax. Il centrocampista arriva a zero, e firmerà un biennale.

ore 9:08 Frosinone, fatta per l’arrivo di Bourabia dallo Spezia.