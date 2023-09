Calciomercato Torino / Arrivate delle richieste dalla Turchia per Vojvoda, rifiutate in questo momento da Vagnati

È arrivato finalmente l’ultimo giorno di calciomercato. Una sessione estenuante, che per il Torino si è sbloccata in particolare nell’ultima settimana. Le trattative per i granata, però, potrebbero non essere finite qui. Oltre al sondaggio del Milan per Sanabria, infatti, nelle ultime ore sono arrivate delle offerte dalla Turchia, in particolare dal Fenerbahce, per Mergim Vojvoda. Il dt Vagnati, in questo momento, ha però rispedito le proposte al mittente. Troppo poco tempo per trovare un eventuale sostituto, dunque è molto difficile che l’esterno kosovaro possa partire in questo ultimo giorno di mercato. Alla luce degli acquisti fatti fin ora, i quattro uomini sulle corsie saranno Bellanova, Lazaro, Soppy e lo stesso Vojvoda.