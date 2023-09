Calciomercato Torino / Nell’ultimo giorno della sessione, i granata hanno riaperto i contatti con il Leicester per Praet

Dopo un’estenuante tre-mesi di trattative, oggi si conclude ufficialmente il calciomercato in Italia. Gong programmato per le ore 20, che permette dunque alle varie squadre di fare ancora trattative. E, tra le squadre ancora attive, potrebbe esserci ancora il Toro. Nonostante l’arrivo di Zapata sembrava dovesse chiudere il mercato in entrata, c’è ancora tempo per un potenziale nuovo arrivo. I dirigenti, allora, si sono mossi alla ricerca di un trequartista titolare. Vagnati ha riaperto i contatti con il Leicester City per riportare Dennis Praet in Italia, ma la trattativa non sarà semplice. Enzo Maresca, neo allenatore delle Foxes, apprezza molto il belga e non vorrebbe lasciarlo andare, per lo più nell’ultimo giorno della sessione.

La situazione sulla trequarti

Il Torino però non mollerà facilmente, e sfrutterà le ultime ore per formalizzare un’offerta che possa soddisfare gli inglesi. Il classe ’94, in caso di arrivo, andrebbe a creare una buona coppia sulla zona della trequarti insieme a Nikola Vlasic, con Radonjic pronto a un eventuale ruolo da jolly. Ci sono poi anche Karamoh e Seck, probabile partente nelle ultime ore proprio in caso di arrivo del belga. Gli stessi Karamoh e Seck, inoltre, potrebbero anche spesso essere utilizzati da Juric come prime punte, soprattutto se Sanabria dovesse partire. Insomma, tutto è ancora da definire, ma la situazione sarà sicuramente più chiara già da domani, a mercato finito.