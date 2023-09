Calciomercato Torino / L’ufficialità è arrivata: l’attaccante Duvan Zapata è un nuovo giocatore del Torino, arriva dall’Atalanta

Colpo in attacco del Torino. Adesso è ufficiale: l’attaccante colombiano Duvan Zapata è un nuovo giocatore granata. Il giocatore arriva dall’Atalanta per una cifra intorno ai 7 milioni di euro, più 3 di bonus. L’attaccante colombiano è stato presentato con un video ritraente il supereroe Hulk e già questo pomeriggio sarà al Filadelfia per allenarsi agli ordini di Ivan Juric.