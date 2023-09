Enzo Maresca, allenatore del Leicester, ha parlato dell’infortunio del belga: il trequartista era un obbiettivo del Torino, ma non arriverà

Alla vigilia della sfida di Championship contro l’Hull City, il tecnico del Leicester Enzo Maresca ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore ha fatto chiarezza sulle condizioni di Dennis Praet, che nelle ultime ore era stato nel mirino del Toro: “Ha un infortunio importante, probabilmente starà fuori tra le 10 e le 12 settimane”. Davide Vagnati ha dunque deciso di abbandonare definitivamente la pista: Juric, come testimoniato dal caso Tchatchoua, ha bisogno di giocatori pronti a dare da subito il 100% per la squadra.