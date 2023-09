Il terzino della Primavera Ali Dembelé è prossimo a lasciare il Torino: si trasferirà in Serie B, al Venezia

Il Torino sta ultimando un altro affare in uscita. L’esterno della Primavera Ali Dembelé, infatti, è vicinissimo al trasferimento al Venezia. Il classe 2004 è stato protagonista assoluto durante la scorsa stagione: il francese ha infatti realizzato ben 8 assist in 35 gare tra Coppa Italia Primavera e campionato. Una perdita sicuramente importante per gli uomini di Scurto.