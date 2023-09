Calciomercato Torino / Il Milan ha fatto un sondaggio per valutare i costi di un’eventuale operazione per Sanabria

Ultimo giorno di mercato, con gli ultimi botti in arrivo. Uno di questi potrebbe regalarlo il Milan, orma ida diversi giorni alla ricerca di un vice Giroud, che non ha ancora trovato il profilo giusto. I rossoneri ci hanno provato fino al 31 agosto con Taremi, trovando una porta chiusa, e nelle ultime ore hanno fatto un sondaggio al Torino per Antonio Sanabria. Il paraguaiano, attualmente infortunato, potrebbe aver perso il posto da titolare dopo l’arrivo di Zapata, e dunque potrebbe decidere di provare una nuova esperienza con vista Champions League. Vanno capite, però, le intenzioni del Toro, che difficilmente vorrà rimanere con i soli Pellegri e Zapata davanti, che negli ultimi anni hanno riscontrato diversi problemi fisici e muscolari.