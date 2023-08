Momenti di paura per Iago Falque: l’ex Torino ha ricevuto degli spari alla sua auto mentre si trovava in Colombia

Momenti di paura per l’ex Torino Iago Falque in Colombia. Lo spagnolo, che si trova attualmente a Cali, nella notte ha ricevuto degli spari nella propria auto. Fortunatamente l’ex numero 10 non si trovava nel posto del delitto in quel momento. L’auto è stata presa di mira da alcuni uomini armati non identificati, e non ci sono altri dettagli al momento.