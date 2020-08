Ricciardi: “Riapertura stadi? Impossibile con numeri ancora così alti”

Le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, sull’eventuale riapertura parziale degli stadi ad ottobre

Il coronavirus resta ancora dietro l’angolo ed intacca una delle questioni che più premono al calcio italiano: la riapertura degli stadi. Sarebbe infatti l’ultimo passo da fare per tornare definitivamente alla normalità ma sembrerebbe di difficile attuazione in questo momento. A confermarlo Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, ospite ad “Agorà estate” su Rai 3. L’esperto avrebbe infatti riaperto la questione affermando che farlo per il mese di ottobre, periodo scelto per far tornare una parte dei tifosi allo stadio, comporterebbe rischi ancora troppo grandi.

Ricciardi: “Partite di calcio solo senza pubblico”

“Quando si torna allo stadio? Dipende dalla circolazione del virus: se la controlliamo, possiamo pensare di riaprire le manifestazioni di massa in maniera controllata. Però con questi numeri non lo possiamo ancora fare. Le partite di calcio possono svolgersi soltanto senza pubblico.“, questo quanto affermato da Ricciardi, che ha mandato in fumo i piani della Lega Calcio. Con il virus ancora presente in modo consistente, si andrebbero a correre rischi inutili, che potrebbero ristabilire una situazione d’emergenza. Il pubblico dovrà perciò attendere ancora, accontentandosi di guardare i propri beniamini in TV.