Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il Genoa è vicino a chiudere un nuovo colpo in entrata. Dopo l’arrivo di Valentin Carboni dall’Inter, la dirigenza rossoblù è pronta ad accogliere anche Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di proprietà del Milan. La trattativa tra le parti è ormai ai dettagli finali. Pervis Estupiñan, intanto, è diventato un nuovo giocatore del club rossonero, in arrivo dal Brighton.

Roma-Wesley, si sblocca

A partire da oggi, giovedì 24 luglio, l’operazione che potrebbe portare Wesley alla Roma potrebbe finalmente sbloccarsi da un momento all’altro. La trattativa parallela tra Milan e Flamengo per Emerson Royal ha infatti liberato il classe 2003, che adesso è sempre più vicino al trasferimento in giallorosso.

Si è registrata, inoltre, un’importante accelerata per Daniele Ghilardi, giovane centrale del Verona. Il club giallorosso ha infatti presentato un’offerta da 10 milioni di euro, avvicinandosi in modo significativo alla valutazione fatta dal Verona, che fino a pochi giorni fa chiedeva 11-12 milioni per lasciar partire il classe 2003. La distanza tra domanda e offerta, dunque, è minima e potrebbe essere colmata già nei prossimi incontri tra le parti.

Il Bologna su Okafor

Il Bologna continua a muoversi con decisione sul mercato, e uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco è Noah Okafor. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il club rossoblù e il Milan, proprietario del cartellino dell’attaccante svizzero. I rossoneri hanno aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che il Bologna valuta positivamente per portare a termine l’operazione senza gravare immediatamente sul bilancio.

Sul versante Pisa, invece, uno degli obiettivi principali è Michel Aebischer. Sul centrocampista svizzero, però, non c’è soltanto il club neroazzurro: anche il Sassuolo si è mosso concretamente per il centrocampista svizzero del Bologna. Nelle ultime ore, il club neroverde ha infatti avviato i primi contatti per sondare la disponibilità del giocatore e le richieste dei rossoblù.