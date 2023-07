Le trattative di oggi in Serie A: la Roma sogna Marcel Sabitzer del Bayern, Tatarusanu saluta il Milan e va al Cagliari

La sessione di calciomercato si è aperta e sono molte le trattative in ballo: sarà un’estate bollente. In Serie A, tutte le squadre cercano rinforzi in vista della prossima stagione. La Roma di Mourinho, sogna il colpo Marcel Sabitzer dal Bayern Monaco. L’austriaco era arrivato al Bayern dal Lipsia nell’agosto del 2021 per 16 milioni di euro. Il problema principale dell’affare riguarda l’ingaggio da 12 milioni, troppo alto per i giallorossi. L’alternativa è Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese. Ciprian Tatarusanu invece saluta il Milan, club con il quale gli è scaduto il contratto. Secondo quanto arriva dalla Romania, il portiere è vicino al Cagliari, neopromosso in massima serie.

Nzola: si inserisce il Verona

Dopo la retrocessione dello Spezia, M’Bala Nzola lascerà i liguri. Su di lui c’è l’interesse del Verona, proprio la squadra che si è salvata nello spareggio contro i bianconeri. Adesso è una corsa a tre, visto che sull’attaccante ci sono anche Roma e Fiorentina da diverso tempo.

Udinese, Inter e Genoa

In casa Udinese, saluterà Rodrigo Becao, difensore brasiliano. Il preferito per sostituirlo è Rayyan Baniya, classe 1999 del Karagumruk. L’Inter invece ha salutato Milan Skriniar e dalla Turchia arriva la notizia che è stato proposto Samuel Umtiti. Infine nel Genoa Massimo Coda è in uscita. L’attaccante italiano, specializzato in promozioni dalla Serie B alla Serie A, lascerà la squadra di Gilardino. Su di lui nel campionato cadetto c’è la coda e si è inserito anche il Parma.