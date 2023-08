Calciomercato Serie A / Ultimi giorni di calciomercato: Romelu Lukaku vestirà la maglia della Roma mentre Dominguez saluta Bologna

Ultimi giorni di calciomercato e le sorprese sono dietro l’angolo. Romelu Lukaku è atterrato nella capitale e vestira la maglia della Roma. Dopo aver rotto con l’Inter ed essere stato a un passo dalla Juventus, ha preso il numero 90 giallorosso e farà compagnia in attacco a Dybala e Belotti. Invece in casa Bologna è vicino alla chiusura uno scambio con il Nottingham Forest: Nico Dominguez andrà in Premier, con Remo Freuler che farà il percorso inverso. Lo svizzero ha già giocato in Italia, con la maglia dell’Atalanta.

Cagliari: arriva Petagna

Nuovo attaccante per Claudio Ranieri al Cagliari. Andrea Petagna ha sostenuto le visite mediche e arriva in prestito con diritto di riscatto dal Monza. Parte dello stipendio lo pagherà il Monza e il giocatore si è messo in gioco, rinunciando a parte dell’ingaggio.

Inter: preso Pavard

Simone Inzaghi è stato accontentato: Pavard è arrivato a Milano e sarà dell’Inter. Dopo la partenza di Skriniar, ecco il francese, che si giocherà il posto con Darmian. Affare da 30 milioni di euro più bonus.