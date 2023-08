Calciomercato Torino / Oggi previsti nuovi contatti per Duvan Zapata: manca l’accordo sul contratto tra il Torino e il giocatore

Giornata decisiva quella di oggi per l’affare Buongiorno-Zapata-Soppy. Previsti nuovi contatti per portare in granata Duvan Zapata. La situazione però è la stessa di questa mattina: manca l’accordo tra il Torino e l’attaccante sul contratto, sia per la durata che per le cifre che andrebbe a guadagnare. L’accordo tra i club è arrivato, ma l’affare per andare in porto deve avere anche i tre accordi dei singoli giocatori. Mancano poche ore alla fine del mercato e l’accelerata decisiva può arrivare da un momento all’altro, ma l’affare potrebbe anche saltare.