Il difensore del Tottenham tra i giocatori che il Torino sta valutando vista la possibile partenza di Buongiorno

Ore febbrili in casa Torino mentre sembra farsi strada la possibilità della maxi operazione che porterebbe Buongiorno all’Atalanta e Soppy e Zapata in granata. In queste ore il Toro ha chiesto informazioni sul difensore Japhet Tanganga del Tottenham: l’idea è quella di intavolare una trattativa per un prestito del giocatore classe ’99.