Continuano i contatti tra il Toro e l’Atalanta: sul piatto non solo Soppy ma pure Buongiorno e Zapata

Fitti i contatti tra il Torino e l’Atalanta: i due club in queste ore stanno discutendo non solo di Soppy, il terzino che i granata seguono da quando era ancora in piedi lo scambio con Singo, ma pure di Zapata e di Buongiorno. L’attaccante si trasferirebbe alla corte di Juric ma i nerazzurri insistono per avere Buongiorno. La trattativa è in piedi e per arrivare ai due giocatori orobici il Toro sta pensando davvero di sacrificare il difensore, nonostante le smentite di Cairo degli ultimi giorni.