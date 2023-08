Servono i tre sì dei calciatori: l’intesa tra società c’è ma la trattativa non può ancora dirsi del tutto chiusa

Potrebbero essere decisive già le prossime ore per la maxi trattativa che coinvolge Atalanta e Torino: sul piatto tre giocatori, con Buongiorno che si trasferirebbe a titolo definitivo ai nerazzurri e Zapata e Soppy che farebbero il percorso inverso, con il terzino che arriverebbe però in prestito. Un’operazione comunque complessa perché coinvolge tre giocatori: al di là di quella che può essere l’intesa di massima tra i due club, c’è da trovare l’accordo con il granata e con i due atalantini. Gli orobici già da qualche giorno hanno avanzato la richiesta del difensore, granata sin da bambino e uomo simbolo del Toro, tanto che Cairo aveva frettolosamente bollato tutto come una bufala.

Servono tre sì

La necessità, però, del Toro di arrivare ad un esterno e allo stesso tempo quella di avere a disposizione una punta in più ha l’Atalanta ad insistere per il difensore, per fare in modo di portare avanti l’operazione. Non è ancora tutto definito poiché sul fronte nerazzurro non c’è ancora l’ok da parte di Zapata e senza tre sì non si potrà ovviamente definire chiusa la trattativa. Un solo no potrebbe quindi far saltare il banco.

Le cifre dell’operazione

Da quello che trapela il Toro incasserebbe 17 milioni dalla cessione di Buongiorno, più il cartellino di Zapata e quello di Soppy che come detto arriverebbe però in prestito.