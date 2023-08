Calciomercato Torino / Saba Sazonov, nuovo difensore del Torino, ha iniziato in mattinata a sottoporsi alle visite mediche di rito

Nuovo colpo in entrata per il Torino. Nella notte tra lunedì e martedì il dt Vagnati ha chiuso per un difensore centrale proveniente dalla Russia. I granata hanno infatti offerto 3 milioni alla Dinamo Mosca per assicurarsi le prestazioni di Saba Sazonov, centrale georgiano classe 2002. Il 21enne è arrivato in Piemonte nella giornata di ieri e stamattina ha iniziato a sottoporsi alle visite mediche di rito. Una volta terminate, nel primo pomeriggio il giocatore dovrebbe andare a firmare il contratto che lo legherebbe al Torino.