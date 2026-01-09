L’Atalanta insiste per Giovane, il Verona acquista Isaac dall’Atletico Mineiro. la Roma in pressing su Raspadori

Prosegue la sessione di calciomercato invernale in Serie A, parecchie operazioni in ballo sia in entrata che in uscita. Per quanto concerne il mercato in entrata, l’assoluta protagonista è la Fiorentina che dopo il cambio di modulo sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione, prima con l’acquisto di Salomon e ora con quello di Brescianini. L’ormai ex centrocampista atalantino ha sostenuto questa mattina le visite mediche presso il Viola Park ed è pronto a mettersi a disposizione di Paolo Vanoli. La fiorentina, con questo l’acquisto, va a infoltire il reparto di centrocampo e, grazie alla sua duttilità, anche quello d’attacco che necessità di gol in chiave salvezza. A tal proposito rimane calda anche la pista Baldanzi. L’Atalanta è attiva anche nel mercato in entrata: infatti, è ancora forte il pressing su Giovane, il gioiello del Verona che Raffaele Palladino segue dalla scorsa stagione, quando sedeva ancora nella panchina della Fiorentina.

Roma vicina a Raspadori e Dragusin

La Roma di Gasperini è alla ricerca di una pedina offensiva funzionale al gioco del tecnico e questa porta il nome di Giacomo Raspadori, in uscita dall’Atletico Madrid. La Roma confida di chiudere al più presto l’accordo con il giocatore e regalare a Gasperini il primo acquisto di gennaio. La squadra della capitale è in trattativa avanzata anche con Dragusin, in uscita dal Tottenham.

il doppio colpo di Verona e Lecce

L’Hellas Verona piazza il suo primo colpo del mercato invernale, anche in ottica di una possibile cessione di Giovane che è in trattativa avanzata con l’Atalanta. La squadra veronese ha ufficializzato questa mattina l’acquisto di Isaac Aguiar Tomich, attaccante classe 2004, dall’Atletico Mineiro. Sempre in mattinata è arrivato un altro annuncio, quello dell’acquisto di Arthur Borghi dal Corinthians, portiere brasiliano classe 2007. Anche il Lecce di Di Francesco chiude un doppio colpo nel giro di un giorno. Approdano nella squadra salentina Sadik Fofana e Omri Gandelman. Il primo è un difensore classe 2003 arrivato dal Grazer AK, il secondo è un centrocampista israeliano classe 2000 acquistato dal Gent.