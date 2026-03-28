Con la salvezza scatterà il riscatto dall’Empoli: il futuro del centrocampista, però, è pieno di punti interrogativi

Con l’avvicinarsi della fine della stagione 2025/26 e quindi l’inizio della sessione estiva di calciomercato aumentano i dubbi che ogni anno caratterizzano gli ultimi mesi dell’annata in corso in casa Torino, ovvero quelli relativi ai riscatti che il club granata vorrà o meno esercitare sui giocatori acquistati in prestito. Tuttavia, in alcuni casi la scelta sarà obbligata: così come lo è stata per Simeone, lo sarà anche per Tino Anjorin, che però ha differenza del Cholito non ha convinto con la maglia del Toro.

Obbligo di riscatto facilmente raggiungibile

Anjorin è infatti stato acquistato dall’Empoli in prestito con obbligo di riscatto, che dipenderà dal raggiungimento di determinate condizioni che si potranno molto facilmente verificare. Il Torino, infatti, si sta sempre più avvicinando al raggiungimento dell’obiettivo salvezza, che se completato farà scattare l’obbligo di riscatto per l’anglo-nigeriano. Dunque il Torino dovrà versare 4,5 milioni di euro, di cui il 40% finiranno nelle casse del Chelsea (che deteneva tale percentuale sulla futura rivendita del calciatore da parte dell’Empoli) al quale i blues stessi avevano venduto Anjorin.

Il futuro resta incerto

Nonostante, con ogni probabilità, Anjorin verrà quindi riscattato dal Torino, ciò non significa che il prossimo anno farà ancora parte dei piani della società granata, la quale non è certamente rimasta colpita e convinta dalla stagione del numero 14 del Toro, che oltre ad alcuni problemi fisici, non ha mai trovato spazio e continuità, per altro non brillando quando chiamato in causa. Non è quindi da escludere che, una volta completate le procedure per il riscatto obbligato, la dirigenza del club si muova per trovare altre società interessate al classe 2001, cercando quindi di cederlo immediatamente dopo averlo appena acquistato a titolo definitivo.