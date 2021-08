Il difensore Shkodran Mustafi, svincolato, è vicino al Torino: arriva a parametro zero

Un colpo a parametro zero: nella lista degli svincolati c’era Shkodran Mustafi e il Torino sta cercando l’accordo con il giocatore. Nell’ultima stagione il calciatore tedesco aveva giocato allo Shalke 04: per il suo ultimo club aveva firmato ad anno in corso un contratto fino allo scorso 30 giugno 2021.